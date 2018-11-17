Kitabevi Açılışında Uzun Kuyruklar Oluştu

Teknolojinin etkisiyle kitaplar dijital ortamlara taşınırken Kıdemli Kitabevi ve Kırtasiye okuyucuları mağazalarda buluşturmaya devam ediyor. Pendik'te açılan 100 binin üzerinde kitabın bulunduğu mağazasının açılışında kitap meraklıları uzun kuyruklar oluşturdu.

Teknolojinin etkisiyle kitaplar dijital ortamlara taşınırken Kıdemli Kitabevi ve Kırtasiye okuyucuları mağazalarda buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Pendik Doğu Mahallesi İlhami Soysal Bulvarı'nda açılan 4'üncü Kıdemli Kitabevi ve Kırtasiye mağazasının açılışına çok sayıda kitap meraklısı katıldı. Etkinlikte açılış kurdelesinin kesilmesiyle müşteriler de birçok kitap, oyuncak, kırtasiye ürününün bulunduğu rafları incelemeye başladı. Kitap meraklılarının yoğun ilgisi ise kasada da uzun kuyruklara neden oldu. Kimi çocuğuna kimi kendisine kitap ve kırtasiye eşyası bakan vatandaşlar uygun fiyatlardan kitap ihtiyaçlarını giderdi.

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de kitabevine gelerek kitapları yakından inceledi. Başkan Şahin, kitap okumanın yeni ufuklar açacağını belirtirken okuyan bir toplum olmanın önemine dikkat çekti.

Kitabevinde Türk edebiyatından, dünya edebiyatına uzanan kitapların yanı sıra tarih, felsefe, siyaset ve çocuk kitapları da raflarda yerini aldı. Ayrıca mağazada öğrencilerin okulda kullanabileceği tüm araç gereçler ve çocuklar için birbirinden renkli oyuncaklar bulunuyor.

"100 binin üzerinde kitabımız var"

Mağazada birçok türde kitap ve ürünün vatandaşla uygun fiyata buluştuğunu ifade eden Kıdemli Kitabevi ve Kırtasiye'nin Genel Müdürü Selim Varıcı, "İstanbul'un en büyük kitabevini Pendik'te açtık. Çok uygun fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesiyle birlikte müşterilerimize hizmet etmek için koşturuyoruz. Toptan fiyatına perakende satış politikamızdan dolayı da ciddi bir avantajımız var. Müşterimizden de yoğun bir tercih oldu. Yaklaşık 100 binin üzerinde çeşit kitabımız var. Tarih, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, çocuk kitapları aklınıza gelebilecek tüm kitap çeşitleri burada mevcut. Biz bunu bir sloganla da birleştirdik, "Gökten Yıldızları İsteyin Kitapsa Getirelim" dedik. İlk etapta 30'a yakın yazarımız için kasım ve aralık ayı içinde burada imza günü, söyleşi yapacağız, okurlarımızla buluşacağız. Daha önce yapmış olduğumuz Dolara inat tüm kırtasiye ürünleri eski fyat" kampanyamız tüketicilerden çok ciddi olumlu tepkiler aldı. Tüm Türkiye'den destek gördü. Biz aynı kampanyayı şu an kitap, oyuncak ve kırtasiyede şuan Pendik, Bağcılar ve Sefaköy şubelerimizde devam ettiriyoruz. Türkiye çağında şubelerimizi arttırmak için çalışıyoruz" dedi.

"Ne kadar okursak o kadar iyi olur"

Kitap okumayı çok sevdiğini ve kendisi için kitaplar baktığını ifade eden Gökhan Çalı, "İnsanlarımızın bilinçlenmesi lazım. Buranın açılması beni çok sevindirdi. İnsanlarımızın okumaya ihtiyacı var ne kadar okursak o kadar iyi olur. Bende bugün buranın açıldığını görünce ziyaret etmek istedim. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim bu etkinliklerin Türkiye'mizin her tarafında olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Mahallemizin ihtiyacı da vardı"

Oğlu için okul eşyaları almaya geldiğini belirten Çağdaş Canpolat, "Oğlumuz bu sene okula başladı onun için alıştırmalık şeyler aldım. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah çok başarılı olacaklar. Mahallemizin ihtiyacı da vardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL