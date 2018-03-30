Kit ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 50,1 Milyar Lira

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2017'nin dördüncü çeyreği itibarıyla 50 milyar 113 milyon 217 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 42,5 milyar lira, dış borçları ise 7,6 milyar lira oldu. Böylece toplam borç stoku 50 milyar 113 milyon 217 bin lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar, bir önceki çeyrekte 42 milyar 960 milyon 923 bin lira düzeyindeydi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 14,3 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu sırasıyla 12,4 milyar lirayla özel şahısların, 8,7 milyar lirayla KİT'lerin borçları izledi.

KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise 2017 sonu itibarıyla 3 milyar 394 milyon 782 bin lira oldu.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 1 milyar 550 milyon 118 bin lira Toprak Mahsulleri Ofisi olurken, bu kuruluşu 1 milyar 290 milyon lira ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu izledi.