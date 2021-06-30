KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 132,5 milyar lira

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, yılın birinci çeyreği itibarıyla 132 milyar 543 milyon lira oldu.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, yılın birinci çeyreği itibarıyla 132 milyar 543 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının 1. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 106 milyar 773 milyon 271 bin lira, dış borçları ise 25 milyar 770 milyon 264 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 132 milyar 543 milyon 535 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 39 milyar 86 milyon 674 bin lirayla ticari banka borçları oluştururken, bunu 26,5 milyar lirayla gerçek/tüzel şahıslar, 23 milyar lirayla resmi dairelerin borçları izledi.

KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise yılın 1. çeyreği itibarıyla 1 milyar 365 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 697 milyon lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 447 milyon lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran