KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 132,5 milyar lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 132,5 milyar lira

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 132,5 milyar lira
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, yılın birinci çeyreği itibarıyla 132 milyar 543 milyon lira oldu.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, yılın birinci çeyreği itibarıyla 132 milyar 543 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının 1. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 106 milyar 773 milyon 271 bin lira, dış borçları ise 25 milyar 770 milyon 264 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 132 milyar 543 milyon 535 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 39 milyar 86 milyon 674 bin lirayla ticari banka borçları oluştururken, bunu 26,5 milyar lirayla gerçek/tüzel şahıslar, 23 milyar lirayla resmi dairelerin borçları izledi.

KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise yılın 1. çeyreği itibarıyla 1 milyar 365 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 697 milyon lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 447 milyon lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor
1 Temmuz itibarıyla kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
1 Temmuz itibarıyla kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 azaltılacak
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 azaltılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Emre Kocadağ Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 132,5 milyar lira - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 18:23:37. #1.15#

title