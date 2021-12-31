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KİT'lerdeki istihdam rakamları

KİT'lerdeki istihdam rakamları
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 103 bin 547 kişi çalışıyor.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 103 bin 547 kişi çalışıyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının 3'üncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 103 bin 547 kişi çalışırken, bunların 103 bin 263'ü Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 284'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 3 bin 819'u memur, 41 bin 776'sı sözleşmeli, 43 bin 529'u kapsam içi İşçi, 3 bin 467'si kapsam dışı İşçi, 10 bin 956'sı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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