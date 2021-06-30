KİT'lerdeki istihdam rakamları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KİT'lerdeki istihdam rakamları

KİT'lerdeki istihdam rakamları
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın birinci çeyreği itibarıyla toplam 101 bin 767 kişi çalışıyor.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın birinci çeyreği itibarıyla toplam 101 bin 767 kişi çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının 1. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 101 bin 767 kişi çalışırken, bunların 95 bin 862'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 5 bin 905'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 65'i memur, 43 bin 887'i sözleşmeli, 47 bin 158'i kapsam içi işçi, 3 bin 453'ü kapsam dışı işçi, 3 bin 204'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı! Kamuda tasarruf dönemi başlıyor
1 Temmuz itibarıyla kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
1 Temmuz itibarıyla kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 azaltılacak
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 azaltılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Şeyma Subaşı Haluk Bilginer
Spor Cristiano Arda Turan Mesut Özil Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KİT'lerdeki istihdam rakamları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:45:41. #1.14#

title