KİT'lerdeki istihdam rakamları
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KİT'lerdeki istihdam rakamları

31.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:20
KİT'lerdeki istihdam rakamları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 109 bin 75 kişi çalışıyor.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 109 bin 75 kişi çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 109 bin 75 kişi çalışırken, bunların 102 bin 525'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 550'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 160'ı memur, 43 bin 678'i sözleşmeli, 47 bin 12'si kapsam içi işçi, 3 bin 479'u kapsam dışı işçi, 10 bin 746'sı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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