KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor
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KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 2020 sonu itibarıyla 100 bin 265 kişi çalışıyor

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 100 bin 265 kişinin çalıştığı kayıtlara geçti.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 100 bin 265 kişinin çalıştığı kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 100 bin 265 kişi çalışırken, bunların 93 bin 552'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 713'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 134'ü memur, 43 bin 765'i sözleşmeli, 47 bin 506'sı kapsam içi işçi, 3 bin 428'i kapsam dışı işçi, 1432'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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