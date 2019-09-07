Kistik Fibrozis tanısı konan hasta ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

07.09.2019 09:10

Balıkesir'de, Kistik Fibrozis (solumun ve akciğer enfeksiyonu) tanısı konulan hasta helikopter ambulansla Ankara'ya götürüldü.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki 2. basamak yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği ve Akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören 27 yaşındaki erkek bir hastanın tedavisinin sürdürülmesi için ambulans helikopter istendi.

Bunun üzerine hasta, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine helikopterle götürüldü.

Kaynak: AA