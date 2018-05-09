Kistik Fibrozis" İçin Pedal Çeviriyor

İzmir'de tedavisi olmayan genetik bir hastalık olan "kistik fibrozis" tanısı konulan 13 yaşındaki oğlunun rahatsızlığına dikkati çekmek isteyen Gökhan Güneri, bir arkadaşıyla Samsun'a pedal çevirmeye başladı.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Gökhan Güneri'nin oğlu Fatih'e doğumundan hemen sonra akciğer ve sindirim sistemini etkileyen genetik "kistik fibrozis" teşhisi konuldu.

Tedavi süreci nedeniyle öğretmenliği bırakmak zorunda kalan Güneri, hayatını oğluna adadı.

Tedavisi bulunmayan hastalığa karşı doktorların önerisi üzerine oğlu ile akciğerinin rahat çalışması için her gün en az 2 kilometre koşan Güneri, kamuoyunda duyarlılık yaratmak amacıyla farklı kentlerde düzenlenen maratonlara da katıldı.

Güneri, kistik fibrozis ve organ bağışına dikkati çekmek için bu kez arkadaşı Zafer Mutlu ile bisiklet turuna çıktı.

Konak Meydanı'nda yakınları tarafından düzenlenen uğurlama töreninde AA muhabirine konuşan Güneri, yine çok farklı bir etkinliğe imza attıklarını, en büyük destekçisinin oğlu Fatih olduğunu söyledi.

Oğluna, teşhis konulduğu ilk günden bu yana bu hastalıkla mücadele etme sözü verdiğini kaydeden Güneri, "Amacım bu hastalığın ismini duyurup özellikle de akciğer nakline dikkat çekmek. Bu bisiklet turunda 38 ilçe merkezinden, 10 ilden geçeceğiz. Hastalıkla ilgili 20 bin broşür dağıtacağız. Tanısı konmamış yaklaşık 30 bine yakın kistik fibrozis hastamız var. Onların da tedavilerinin başlamasını istiyoruz." dedi.

Güneri, Samsun'a kadar her gün 100 kilometre pedal basacaklarını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayıp karşılaştıkları insanlara kistik fibrozis hastalığıyla ilgili bilgiler vereceklerini vurguladı.

Güneri'ye eşlik eden Zafer Mutlu da fedakar babaya destek olmak için yola çıktığını belirterek, "3 yıl önce bir maratonda tanıştık. Amacımız bu hastalığa karşı farkındalık yaratmak. Daha önce yaptığımız etkinliklerde topladığımız paralarla Ege Üniversitesi'nde bir tanı ve tedavi merkezi kurulmasına destek olduk. Türkiye'nin başka şehirlerinde de tanı ve tedavi merkezleri açılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.