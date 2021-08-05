Kissebükü'nde topyekûn mücadele var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alevlerin durdurulduğu Kissebükü mevkiinde adeta seferberlik ilan edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alevlerin durdurulduğu Kissebükü mevkiinde adeta seferberlik ilan edildi. Yangının kritik eşiği aşmaması için 24 saat mücadele veriliyor.

Geçen Cumartesi günü Milas'ta çıkıp Bodrum'a sıçrayan yangınla ilgili mücadele sürüyor. Çalışmalar özellikle Kissebükü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Yangının batıya doğru ilerlemesinin durdurulduğu bölgede zaman zaman alevlenmeler meydana geliyor. İtfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar, belediye araçları, bölge sakinlerinin traktörleri ile çalışma yürütülüyor. Çalışmalara resmi görevlilerin yanı sıra çok sayıda gönüllü katılıyor. Bölgede bir alevlenme olduğunda topyekun savaş verilerek alevlenen bölgeye hızlıca müdahale ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte bölgede yeniden bir alevlenme meydana gelirken, alevlere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında olduğu görevliler ve gönüllüler müdahale etti. Başkan Aras da bölgedeki görevliler ve gönüllülerle yanan yere girerek söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Arazözler, tankerler, TOMA'lar ve yangın söndürme tüpleriyle saatler süren çalışma yapılarak alevlerin önüne geçildi, soğutma çalışmasına devam edildi. Bölgede nöbet sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı