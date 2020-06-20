Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı

Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında LGS sınavı için ilan edilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan kalan yollar havadan görüntülendi.

20.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:17

Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında LGS sınavı için ilan edilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan kalan yollar havadan görüntülendi.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, bugün gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısmi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda toplu taşıma araçları ve çocuklarını sınava götüren velilerin araçları dışında yoğunluk gözlenmedi. Metrobüslerde ise sınava giden aileler dışında kalabalık yaşanmadı. Sabah saatlerinde trafiğin oluştuğu ancak bugün boş kalan Cevizlibağ D-100 Karayolu havadan görüntülendi.

Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polis, yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını açmak için seferber oldu Haber
Polis, yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını açmak için seferber oldu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Haber
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yargıtay: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Polisin kumarhane baskınında duşakabinde genç kız yakalandı
Polisin kumarhane baskınında duşakabinde genç kız yakalandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Halife Hafter Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Lara Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Semih Özsoy Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Milli İnşaat Galatasaray
Şu an buradasınız: Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 10:28:35. #1.14#
title