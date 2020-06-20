Kısmi kısıtlamada sokaklar sessizliğe büründü
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Kısmi kısıtlamada sokaklar sessizliğe büründü

Kısmi kısıtlamada sokaklar sessizliğe büründü Liseye Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir'de sokaklar sessizliğe büründü.

20.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:16

Kısmi kısıtlamada sokaklar sessizliğe büründü

İZMİR - Liseye Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir'de sokaklar sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından LGS sınavına girecek öğrencilerin sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararı verildi. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı İzmir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, kentin en işlek yerleri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda sakinlik vardı. 6 saat sürecek ve saat 15.00'de sona erecek olan kısıtlamada öğrenciler için toplu taşıma araçları çalışacak. Emniyet ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü ve öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde, özellikle okul yakınlarındaki inşaat çalışmalarından kaynaklı gürültüye karşı denetimlerini sürdürdü.

Kısmi kısıtlamada sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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