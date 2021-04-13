Kısmi kapanma uygulaması nedir? Kısmi kapanmaya ne zaman geçilecek?
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Kısmi kapanma uygulaması nedir? Kısmi kapanmaya ne zaman geçilecek?

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Kısmi kapanma uygulaması nedir? Kısmi kapanmaya ne zaman geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasında kısmi kapanma geliyor. Peki kısmi kapanma nedir, ne zaman geçilecek, kısmi kapanma nerede uygulanacak? Kısmi kapanma tüm ülkede geçerli olacak mı?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek

Kısmi kapanma saatleri açıklandı mı? Kısmi kapanma ne zaman olacak? Kısmi kapanma ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN GELİYOR?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçileceğini belirten Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19 sabah 5 olarak güncellendiğini açıkladı.

RAMAZANDA YENİ TEDBİRLER GELİYOR

AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.

YENİ TEDBİRLER

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü

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