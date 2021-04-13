Kısmi kapanma saatleri açıklandı mı? Kısmi kapanma saatleri ne zaman? Yasaklar hangi saatte olacak?

Kısmi kapanma saatleri açıklandı mı? Kısmi kapanma ne zaman olacak? Kısmi kapanma ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Kısmi kapanma saatleri açıklandı mı? Kısmi kapanma saatleri ne zaman? Yasaklar hangi saatte olacak? Hafta sonu ve hafta içi hangi saatler sokağa çıkma yasağı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasında kısmi kapanma geliyor. Peki kısmi kapanma nedir, ne zaman geçilecek, kısmi kapanma nerede uygulanacak? Kısmi kapanma tüm ülkede geçerli olacak mı?

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN GELİYOR?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçileceğini belirten Erdoğan, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19 sabah 5 olarak güncellendiğini açıkladı.

RAMAZANDA YENİ TEDBİRLER GELİYOR

AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.

YENİ TEDBİRLER