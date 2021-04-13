Kısmi kapanma nedir?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, kısmi kapanma nedir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bugün koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunuldu. Peki, kısmi kapanma nedir?

BAKAN KOCA SUNUM YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin sunum yaptı.

81 İL İÇİN KARAR VERİLECEK

Toplantının genel amacı Ramazan ayında insan hareketliliğini azaltmak ve vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinde "geriye dönüş ya da tam kapanma olacak mı?" sorusuna kabine üyeleri karar verecek.

Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar:

1. Tam kapanma

2. Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3. Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5. Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6. Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7. Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8. Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9. Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10. Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11. Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12. Bayramda seyahat kısıtlaması

KISMİ KAPANMA NEDİR?

YENİ TEDBİRLER

• Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

• Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

• 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

• Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.

• Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

• Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

• Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

• Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

• Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

• Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.