Kısmi kapanma kaç gün sürecek? Kısmi kapanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Kısmi kapanma günleri ve tarihleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kısmi kapanmaya geçileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanmanın ne kadar süreceği ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Peki, Kısmi kapanma kaç gün sürecek? Kısmi kapanma ne zaman bitiyor? Kısmi kapanma ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma sürecine geçileceğini açıkladı. Peki, Kısmi kapanma ne zaman başlıyor? Kısmi kapanma tarihleri açıklandı mı? Kısmi kapanma süresi ne zaman?

KISMİ KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka ve ölü sayılarının artması nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma sürecine geçileceğini açıkladı. Erdoğan, hafta içi kısıtlama saatlerinin 21.00'den 19.00'a çekildiğini ve yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların bayram sonuna kadar faaliyetlerine ara verildiğini söyledi. Yeni tedbirler yarın akşam saati ile uygulanmaya başlanacak.

Buna göre kısmi kapanma Ramazan ayının ilk 2 haftasını kapsayacak. Haliyle 13 Nisan-26 Nisan arası Ramazan ayının ilk 2 haftası olduğu için bu günler arasında kısmi kapanma uygulaması devam edecektir.

KISMİ KAPANMA GÜNLERİ

Yapılan açıklamaya göre kısmi kapanma Ramazan ayının ilk 2 haftasını kapsayacak. Şimdi Ramazan ayı ilk 2 haftası ve günlerini paylaşalım.

Ramazan ayı ilk 2 haftası günleri:

Ramazan ayı 1. günü : 13 Nisan

Ramazan ayı 2. günü : 14 Nisan

Ramazan ayı 3. günü : 15 Nisan

Ramazan ayı 4. günü : 16 Nisan

Ramazan ayı 5. günü : 17 Nisan

Ramazan ayı 6. günü : 18 Nisan

Ramazan ayı 7. günü : 19 Nisan

Ramazan ayı 8. günü : 20 Nisan

Ramazan ayı 9. günü : 21 Nisan

Ramazan ayı 10. günü : 22 Nisan

Ramazan ayı 11. günü : 23 Nisan

Ramazan ayı 12. günü : 24 Nisan

Ramazan ayı 13. günü : 25 Nisan

Ramazan ayı 14. günü : 26 Nisan

YENİ TEDBİRLER

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.

Kafe, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

*** Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.

RAMAZANDA YENİ TEDBİRLER GELİYOR

AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.

8 ve 12. SINIFLAR İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DIŞINDA TÜM KADEMELER UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK

Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

HAFTA İÇİ SOKAK KISITLAMASI AKŞAM 19.00 SABAH 05.00 ARASINDA GÜNCELLENDİ

Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiğimiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

EVLERDE TOPLU İFTAR GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK

Oteller sadece kendi müşterilerine sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Evlerde toplu iftar gerçekleştirilemeyecek. Konaklama tesislerinde toplu iftar gerçekleştirilemeyecektir. Uygulama yarın akşam saatiyle başlayacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığınca bu akşam yayınlanacak genelgede belirtilecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla..."

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERE İZİN YOK 65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTINA KISITLAMA

Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

RAMAZAN BOYUNCA LOKANTALAR PAKET VE GEL-AL SİSTEMİ UYGULAYACAK

Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak. Düğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.