Kısmi av yasağı nedeniyle azalan hamsi diğer balık türlerinin fiyatlarını da yükseltti
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Kısmi av yasağı nedeniyle azalan hamsi diğer balık türlerinin fiyatlarını da yükseltti

02.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:02
Kısmi av yasağı nedeniyle azalan hamsi diğer balık türlerinin fiyatlarını da yükseltti

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce kısmi olarak ticari amaçlı avının durdurulması nedeniyle tezgahlarda azalan hamsi, diğer balık türlerinin fiyatlarında artışa neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce kısmi olarak ticari amaçlı avının durdurulması nedeniyle tezgahlarda azalan hamsi, diğer balık türlerinin fiyatlarında artışa neden oldu.

Sinop'ta daha çok kıyı balıkçılarınca avlanan mezgit, istavrit ve zargana gibi balıklar, kilogramları 20 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, hamsi avı yasağının balık sektöründeki fiyat artışlarında etkili olduğunu söyledi.

Yasağı yerinde bir karar olarak gördüklerini vurgulayan Tuncer, "Ancak hamsi en çok tüketilen balık türüdür. Tabii tezgahlarda çok az miktarlarda olmasından dolayı hem hamsi hem de diğer balık türlerinin fiyatları yüksek. Hamsinin fiyatı diğer balıkların da fiyatını etkiliyor ancak sonuçta alınmış bir karar var. Hepimiz buna saygı duyuyoruz." dedi.

Balıkçı Mert Kanal ise balık satışında düşüş yaşandığını belirterek, "Fiyatların bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. 7 Şubat'a kadar değişiklik beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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