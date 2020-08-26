Kısmen kuruyan gölette koyunlar otluyor, vatandaşlar yürüyüş yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısmen kuruyan gölette koyunlar otluyor, vatandaşlar yürüyüş yapıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle büyük bölümü kuruyan Kocadere Gölet'inde suların çekildiği alanlarda koyunlar otlatılıyor, vatandaşlar ise yürüyüş yapıyor.

Kısmen kuruyan gölette koyunlar otluyor, vatandaşlar yürüyüş yapıyor
26.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:19

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle büyük bölümü kuruyan Kocadere Gölet'inde suların çekildiği alanlarda koyunlar otlatılıyor, vatandaşlar ise yürüyüş yapıyor. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, "Üretici artık suyu çok iyi kullanmak zorunda. Önünü görmezsen çok büyük zarar edebilirsin. Artık kuraklığa dayanıklı bitkileri ekmek zorundayız. Başka çaremiz yok" dedi.

Trakya'da kışın yağışsız geçmesi, yaz aylarında da yeterince yağış alınamaması nedeniyle bölgede özellikle ayçiçeği tarlalarının sulanmasında kullanılan Keşan Kocadere Gölet'inde debi, dip seviyeleri gördü. Suyun çekildiği alanlarda koyunlar otlatılırken, vatandaşlar da yürüyüş yapıyor. Yağış alamayan ayçiçek tarlalarında üretici verim kaybı yaşarken, yakın zamanda hasadı başlayacak çeltik için de tedirginlik yaşamaya başladı.

'GENEL ANLAMDA KURAKLIK YAŞIYORUZ'Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, kış mevsiminin de kurak geçmesi nedeniyle ayçiçeğinde verim kaybı yaşanabileceğini belirterek, "Buğday ektiğimiz 2019 yılının Kasım ayından bu yana genel anlamda kuraklık yaşıyoruz. Bu yıl buğdaydan da pek sağlıklı verim alamadık. Ürüne ne kadar iyi baksak da, gübreleyip ilaçlasak da yağış olmadı" dedi. Baraj ve göletlerde su seviyesinin düşük olduğuna dikkat çeken Şen, "Sadece Hamzedere Barajı'nda kışın su basılmasından dolayı doluluk var. Bu barajda çoğunlukla çeltiğe hizmet ediyor. Kara sulaması içinde şu an kapalı sistem çalışması olduğunu biliyoruz. Bu devreye girdiğinde alternatif ürünler de üretilebilecek. Şu an ayçiçeği hasadı var. Ayçiçeği kuraklığa dayanıklı bir ürün" dedi.'ÜRETİCİ ARTIK SUYU ÇOK İYİ KULLANMAK ZORUNDA'

Hasan Şen, çiftçinin suyu verimli kullanmayı bilmesi gerektiğini dile getirerek, "Daha önce özellikle çeltik ekimlerinden sonra birkaç kez bölge yağış alıyordu. Daha sonrasında da bu ihtiyaç barajlardan karşılanıyordu. Ama bu yıl böyle olmadı. Yağış olmadı, barajların debisi düştü. Şu an sıcaklık nedeniyle buharlaşma da arttı. Üretici artık suyu çok iyi kullanmak zorunda. Önünü görmezsen çok büyük zarar edebilirsin. Artık kuraklığa dayanıklı bitkileri ekmek zorundayız. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Politika
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Gaziantep Instagram Barcelona
Şu an buradasınız: Kısmen kuruyan gölette koyunlar otluyor, vatandaşlar yürüyüş yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:19:01. #1.14#
title