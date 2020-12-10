Kışlıklar tezgâhta kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kışlıklar tezgâhta kaldı

10.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:24
Kışlıklar tezgâhta kaldı

Kovid-19 riski ve okulların kapalı olması sebebi ile çocuklar evlerde kalınca özellikle onlar için getirilen kışlık ürünler esnafın raflarda kaldı.

Kovid-19 riski ve okulların kapalı olması sebebi ile çocuklar evlerde kalınca özellikle onlar için getirilen kışlık ürünler esnafın raflarda kaldı.

Korona vakalarının artmasıyla birlikte alınan tedbirlerle sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Bu yasaklarla birlikte kış mevsiminin beklenilenden daha sıcak olması kışlık ürünlerden kazanç sağlayan esnafı da zor durumda bıraktı. Kışlık ürünler satan Hamam Yolu Caddesi esnafı esnaf Halil Öz, satışlarının azalmasından şikayet etti. Öz, "Bu yıl satışlar tamamen bitik. Öğrenciler yok. Kış mevsimi şimdiye kadar sıcak geçiyor. Pandemi dolayısıyla dışarıda vatandaşlar az. Çocuk ürünlerinde tamamen yok durumdayız, çünkü evlerinden çıkmıyorlar. Tabii ki şu durumda çıkmamaları daha iyi olacak. Zaten biz 8 aydır içeriden yiyoruz. Ayrıca bize gelen ürünlerde de pandemiden dolayı yüzde 30 civarında artış oldu. Geçtiğimiz sene 10 liraya aldığımız ürünler bu sene 12 ila 14 lira arasında değişiyor ve fiyat artmaya da devam ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kışlıklar tezgâhta kaldı
Kışlıklar tezgâhta kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kışlık otomobil lastiği hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri: Kışlık otomobil lastiği hırsızlığı kamerada
Otomobil bakım servislerinde kışlık bakım yoğunluğu
Otomobil bakım servislerinde kışlık bakım yoğunluğu
Kocaeli'de sivrisineklerle kışlık mücadele başladı
Kocaeli'de sivrisineklerle kışlık mücadele başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Perihan Savaş Demet Özdemir Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Mbaye Diagne Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kışlıklar tezgâhta kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:51:59. #1.15#
title