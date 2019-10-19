Kışlık ürünlerde çiftçiyi tatmin etmedi

19.10.2019 16:18

Bursa'nın Karacabey Ovası'nda kışlık sebze hasadına başlandı ancak fiyatlar çiftçiyi memnun etmedi. Özellikle yazlık ve kışlık sebze üreten ender kırsal mahallelerden biri olan Hotanlı'da çiftçiler, kışlık olarak ektikleri karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasa fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.



Yaz ürünlerinde olduğu gibi kış ürünleri de çiftçinin yüzünü güldürmüyor. Daha çok Bursa, Balıkesir ve İstanbul Hali'nden alıcı bulan ürünlerin bu sezon birçok bölgede ciddi oranda ekilmesinin Karacabey çiftçisini de fiyatlar konusunda olumsuz etkilediği belirtildi. Kışlık ürünlerden iyi verim aldıklarını ancak fiyatların tatmin edici olmadığını ileri süren Hotanlı Mahallesi çiftçileri, havaların sıcak gitmesinin de kışlık sebzelerin para etmemesine neden olduğunu vurguladı. Üreticiler, Mart ayı sonuna kadar sürecek olan hasatta fiyatların istenilen seviyeye çıkmaması durumunda kış sezonunu zararla kapatacaklarını söyledi.



Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Hotanlı Mahallesi Delegesi olan İbrahim Büke, kendisinin de kışlık ürünler ektiğini belirterek, "İzmir'den Samsun'a, Manisa'dan Konya'ya, Uşak'tan Bursa'ya kadar bu sezon kışlık ürünlerde ciddi ekim artışı var. Ürün bu kadar çok olunca bu durum fiyatlara da olumsuz etki ediyor. Çünkü herkes kendi bölgesinde satış yapabiliyor. Bu da bazı ürünlerin, örneğin pırasa 1 TL'den satılmasına rağmen alıcı bulamamasına neden oluyor. Yine bunun yanında havaların sıcak gitmesi de fiyatları beklentilerin altına düşürüyor. Özet olarak çiftçiler, bu fiyatlarla maliyetlerini anca karşılayabiliyor. Tabii çiftçinin girdi maliyetlerinin oldukça yüksek olması, yazlık ürünlerde olduğu gibi kışlık ürünlerden de beklediğini bulamamasına sebep oluyor" diye konuştu.



İlçede 10 bin dönüm ekimi yapılan karnabaharın tanesi 1,5 ile 2 TL'den alıcı buluyor. Karacabey genelinde 2 bin 500 dönüm alanda ekili olan beyaz lahananın da tanesinin 1,5 ile 2 TL'den satıldığı öğrenildi. 400 dönüm ekimi yapılan kırmızı lahananın ise tanesi 1 TL'den satılıyor. İlçe genelinde 8 bin dönüm ekimi yapılan pırasanın ise fiyatı kilogram 0,50 - 1 TL arasında giderken, 500 dönüm ekili brokoli fiyatları ise kilogram başına 2 ile 2,5 TL arasında değişiyor. - BURSA

Kaynak: İHA