Kışlık meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini almaya başladı

Samsun'da halk pazarında kışlık meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini almaya başladı.

Samsun'da halk pazarında kışlık meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini almaya başladı. Kışlık meyve fiyatlarının pahalığı vatandaşın cebini yaktı.

Kış mevsimine girilirken halk pazarlarında da kışlık meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini almaya başladı. Samsun'un İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan pazarda yoğunluk göze çarptı. Tezgahlarda yerini alan kışlık meyveler mandalina, elma, nar, ayva ve armut fiyatlarının yüksekliği dikkat çekti. Elma kilogram fiyatı 5 TL, mandalina 4 TL, armut 8 TL, nar 8 TL, ayva 7 TL'den satılıyor. Pazarcı esnafı ise bu sene sebze ve meyvelerde verimlilik olduğunu söyledi. Ürün yetiştirme maliyetten dolayı fiyatların belli bir süre yüksek seyredebileceğini ifade eden pazarcı esnafı kışlık meyve ve sebze satışının başladığını söylediler.

Pazarda satılan diğer ürün fiyatlarının kilogram fiyatı ise şu şekilde: Üzüm 7 TL, domates 2 ile 3 TL, patates ile 3 TL, fasulye 7 ile 10 TL, salata 4 TL, yeşil biber 4 TL, patlıcan 3 TL, marul 3 TL, havuç ise 3 TL'den satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı