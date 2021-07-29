Kışlayı kundaklamaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
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Kışlayı kundaklamaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Kışlayı kundaklamaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın bahçesindeki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın bahçesindeki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu'nun tel örgülerinin arkasından bahçedeki otları tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K.Ü.Y., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilmişti. Çıkardığı yangın nedeniyle kışla içerisindeki 6 ağaca zarar veren şahıs, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Polat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Polatlı Adliyesi'ne sevk edildi. Şahsın emniyetteki ifadesinde yangını hiç kimsenin emri altında olmadan kendi isteğiyle çıkardığını ve terör örgütleriyle bir bağlantısının olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiği ve hırsızlık, yaralama ve devlet büyüklerine hakaret gibi suçlardan hakkında çok sayıda soruşturma açıldığı belirtildi. - ANKARA

Kışlayı kundaklamaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kışlayı kundaklamaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
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