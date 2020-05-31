Kışlalarda terhis heyecanı
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Kışlalarda terhis heyecanı

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde terhisleri ertelenen 200 asker, bugün terhis edilerek memleketlerine doğru yola çıktı.

Kışlalarda terhis heyecanı
31.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:19

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde terhisleri ertelenen 200 asker, bugün terhis edilerek memleketlerine doğru yola çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nisan ayında korona virüs tedbirleri çerçevesinde terhislerin 1 ay ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Akar, başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde 31 Mayıs itibarıyla terhislerin, 5 Haziran'da ise celplerin başlamasını planladıklarını açıklamıştı. Türkiye genelinde terhisleri ertelenen askerler, bugün itibarıyla memleketlerine doğru yola çıktı. Mamak Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görev yapan 200 asker de terhis edilerek, Bakanlık tarafından sağlanan otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı.

Çantalar dezenfekte ediliyor, askerlerin ateşleri ölçülüyor

Normalleşme kapsamında terhisleri gerçekleşen askerler, çıkış günlerinden 14 gün önce karantinaya alınarak durumları gözlemlendi. Gözlem süresi dolan ve terhis günü gelen askerler, ikinci muayene sonrasında maske takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak ve ateşleri ölçülerek Bakanlık tarafından sağlanan ve önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Terhis olan askerlerin ayrıca çantalarının da dezenfekte edilmesi dikkat çekti.

Mamak Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Yüzbaşı Seçkin Tekin, terhislerin 1 ay süreyle uzatıldığını hatırlatarak, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda başlatılan normalleşme çalışmaları kapsamında terhis olacak erbaş ve erlerimizin evlerine gitmesini sağlıyoruz. Malumunuz terhisler 1 ay süreyle ertelenmişti. Bu süre zarfında terhis öncesinde uygulanacak tedbirler Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Korona virüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından diğer bakanlıklarla ve kurumlarla koordine edilerek belirlendi ve sıkı bir şekilde uygulandı" ifadelerini kullandı.

Terhis olan askerler için alınan sağlık tedbirleri konusunda bilgiler veren Tekin, terhis öncesinde askerlerin durumunu hasta durumu bilgi formuyla kayıt altına aldıklarını ve askerleri sağlıklı bir şekilde evlerine göndererek terhislerini sağladıklarını belirtti. İntikallerin sağlanacağı otobüslerin ve otobüs içerisinde uyulacak kuralların korona virüs tedbirleri çerçevesinde belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Tüm araçlarımız intikal öncesinde dezenfekte edildi. Yolculuk esnasında her iki kişilik koltukta bir kişi seyahat edecektir. Şoförler dahil tüm personel maske takacak ve maskeler her 3 saatte bir değiştirilecek şekilde personele teslim edilmiştir. İntikal boyunca herhangi bir mola verilmeyecek. Öğlen yemekleri araçlarda yenilecektir. Alınan tüm bu tedbirler ve sağladığımız ulaşım imkanlarıyla; terhis olacak erbaş ve erlerimiz kışlalarından evlerine kadar bulaş riski gözetmeksizin ailelerine gönderilecektir. Amacımız, asil milletimizin bize emanet ettiği ve gözümüz gibi baktığımız Mehmetçikleri sağlıklı bir şekilde ailelerine göndererek hem onların hem de toplumun sağlığını korumaktır. Aldığımız tedbirleri, en iyi şekilde uygulayan ve bu konuda bizi destekleyerek sabır ve anlayış gösteren anne ve babalara teşekkürlerimizi sunarız."

"Terhis öncesinde 14 gün karantinada tutuldular"

Terhis edilen askerlerin çıkış gününden 14 gün önce karantinaya alındığını ve muayenelerinin yapıldığını bildiren Tabip Yüzbaşı Zahir Kılıç, "Alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında erbaş ve erlerimizin ilk ve ayrıntılı terhis muayeneleri 14 gün öncesinde 18 Mayıs 2020 tarihinde tarafımızca yapılmıştır. Bu muayene sonrasında askerler birlik komutanlarının uygun gördüğü yerlerde gözetim altına alındı. Bugün ikinci ve son muayeneleri tarafımızca tekrardan yapılarak sağlık bir şekilde terhis olmaları sağlanmıştır" dedi.

"14 gün evde izole olarak kalmalarını ve misafir kabul etmemelerini istedik"

Terhis edilen askerlerin kendilerini evde 14 gün izole etmelerini ve misafir kabul etmemelerini istediklerini kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Covid-19'a ilişkin evde uymaları gereken kuralları içeren karantina bilgilendirme formu kendilerine tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda Mehmetçiğimizin evlerinde 14 gün boyunca izole kalmaları ve evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri istenmiştir. Bu süre zarfında da herhangi bir sağlık problemi yaşanması durumunda da 112 Hızır Acil ile irtibat kurmaları kendilerine hatırlatılmıştır."

"1 ay gecikmeli oldu ama bizim için daha iyi oldu"

Terhisi 1 ay ertelenen ve Denizli'ye gidecek olan Ruşen Duymaz, "Vatani görevimizi gururla tamamladık, mutluyuz. Ailelerimize kavuşacağımız için ise hepimiz heyecanlıyız. Vatani görevimizde yanımızda olan komutanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 1 ay gecikmeli oldu ama bizim için daha iyi oldu. Ailemizin ve toplumun sağlığı için en iyisi bu oldu. Terhis olduğumuz için sevinçliyiz, mutluyuz" dedi.

İzmir'e gidecek olan Alp Atalar Eri ise, terhis oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için güzel bir süreçti. Vatani görevimizi tamamladık, gururluyuz. 1 ay geç olmuş, erken olmuş bizim sağlığımız için hangisi uygunsa o oldu. Ailemizle buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Bütün terhis olan arkadaşlara da hayırlı tezkereler diliyorum. Son 14 gün karantina altındaydık. Bizim için normal bir süreçti" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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