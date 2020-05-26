Kışlalarda Kovid-19 tedbirlerine uygun bayramlaşma Kışlalardaki Mehmetçik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak bayramlaştı.

Kışlalardaki Mehmetçik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda yurdun dört bir yanındaki kışlalardan bayramlaşma fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda, vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik ile rütbeli personelin, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında bayramlaştığı belirtildi.

Kaynak: AA