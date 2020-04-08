Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor - Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, 3. Sayfa

Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor

Askeri kışlalarda, Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler alınmaya devam ediliyor.

08.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:14
Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor

Askeri kışlalarda, Korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı, devletin diğer kurumları ile koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler alındığını açıklamasının ardından Polatlı 58. Topçu Tugayı Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Kışlası'nda salgın virüs ile mücadele devam ediyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar mesaiye gelişlerinde nizamiyede sağlık personeli tarafından ateş ölçümü yapılarak kışla içerisine alınıyor. Mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve sosyal tesislerde çalışan personel, her gün işe başlamadan önce maske ve eldivenlerini takarak alınan önlemlere dikkat ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan "14 Kural" afişleri ise personelin görebileceği uygun yerlere asılarak devamlı bilgilendirme yapılıyor.

Yatakhanelerde seyreltme yapılarak mümkün olan en az personelin koğuşları kullanması sağlanırken ortak kullanım alanları olan tuvaletler, koğuşlar, gazinolar ve araçlar belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Ayrıca askerlerin günde en az 2 defa vücut ısıları ölçülerek ateşleri kontrol ediliyor.

Personelin yemekhane girişlerinde sosyal mesafe korunurken vücut ısıları da mutlaka ölçülüyor. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması ve personel arasındaki temasın en az düzeye indirilmesi maksadıyla her masada 1 personel çapraz oturuyor. Kışla içerisinde bulunan Birinci Basamak Muayene Merkezi'ne (Revir) gelen personeller vücut ısıları kontrol edilerek içeri alınıyor. Bu sırada bekleyen diğer personeller ise sosyal mesafeyi korumayı sürdürerek muayenelerini oluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haber
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haber
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme Haber
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme
Koronavirüs, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevap çok basit Haber
Koronavirüs, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevap çok basit
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip...
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Pınar Deniz Şeyma Subaşı Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Karar Antalya
Şu an buradasınız: Kışlalarda Covid-19 tedbirleri alınmaya devam ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:04:39. #1.15#
title