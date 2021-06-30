Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı 3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 7.

Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlası'nda devam eden inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak göçüğü altında kalan 2 işçi, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı ilçesinde 7. Komanda Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kışlar içerisinde yapımı devam eden inşaatta göçük meydana geldi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Toprak altında kalan Ertuğrul isimli işçi ile R.U. isimli işçi ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları neticesinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Toprak altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

Deniz olmayan Manisa'da boğulma olayları artınca Valilik harekete geçti
Deniz olmayan Manisa'da boğulma olayları artınca Valilik harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Cem Yılmaz Taner Ölmez Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 20:25:23. #1.14#

title