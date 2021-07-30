Kışlada yangın çıkaranın örgüt bağlantısı tespit edilmedi (2)

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDIAnkara Polatlı'da 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak yangın çıkaran Kemal Ünal Yıldırım'ın, konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına Polatlı Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti.