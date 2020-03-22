Kışla yemekhanelerine dezenfekte işlemi uygulanıyor
MSB: "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor.
22.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:10
MSB: "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de Koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor."
(İHA)
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Kaynak: İHA