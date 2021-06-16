Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor
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Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor

Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yüreğir Belediyesi'nin, sportif alandaki önemli yatırımlarından biri olan Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi'nin, sportif alandaki önemli yatırımlarından biri olan Kışla Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kışla Mahallesi'nde Mart ayında düzenlenen törenle temeli atılan yüzme havuzu inşaatı hızla yükseliyor.

1260 metrekare kapalı alanda projelendirilen, içerisinde 25 x 12,5 ölçülerinde yarı olimpik yüzme havuzu, mini tribün, soyunma ve antrenör odaları ile engelli soyunma odalarının yer alacağı tesisin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında birçok projeye imza attıklarını belirterek, "İnşa etmekte olduğumuz bu tesis, inşallah uzun yıllar boyunca halkımıza hizmet verecek. Dünya çapında büyük başarılar elde edecek sporcularımızın yetişeceği umuduyla tesisimizin Adana'mıza, Yüreğir'imize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - ADANA

Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor
Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor
Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor
Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor
Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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