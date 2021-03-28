Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı, doğal güzellikleri ve tarihi değirmenleri ile çevrenin gözdesi olan Kışla Köyü'nde şebeke problemi çözüme kavuştu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı, doğal güzellikleri ve tarihi değirmenleri ile çevrenin gözdesi olan Kışla Köyü'nde şebeke problemi çözüme kavuştu.

Yılmadan mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Kışla Köyü Muhtarı Rıfat Demirkesen şunları söyledi, "Saltukova beldesine havaalanı kurulduktan sonra Hacılar köyü bölgesindeki vericinin kaldırılmasıyla bu şebeke problemimiz başladı. Bir verici istasyonu kurdurabilmek için çok mücadeleler verdik. İmzalar topladık. Şikayet dilekçeleri yazık ve mailler gönderdik. Fakat hiç biri çözüm olmadı. Yılmadan mücadelemize devam ettik ama sonunda mücadelemizin mükafatını aldık.

Dışarıdan piknik yapmaya, dere kenarında vakit geçirmeye ya da hala çalışmakta olan su değirmenimize un öğütmek için gelen misafirler tarafından; '21. Yüzyıldayız, telefon çekmeyen köy mü kaldı' gibi eleştiriler alıyorduk ve bizi gerçekten çok üzüyordu ve hatta gurbette bulunan gençlerimiz, büyüklerimiz, köyde bulunan anne ve babalarıyla görüşemiyorlardı. Onlardan da 'Millet uzaya çıktı, biz hala telefon şebekesi arıyoruz' diye esprili eleştiriler alıyorduk. Bırakın görüntülü görüşme yapmayı, interneti. Karşıdakinin sesini duyabilen şükrediyordu. Köye gelen gurbetçi gençler, iş adamları, asker personelleri, 112 ekipleri ve daha niceleri internet olmadığından köyde durmak istemiyorlardı."

"Çok şükür hepsi de geride kaldı"

"Artık köyümüzün güzelliklerini herkes ile paylaşabiliyoruz" diyen muhtar Demirkesen, "Gurbettekiler anne babalarıyla görüntülü görüşebiliyor, gençlerimiz rahatlıkla internete girebiliyor, iş adamlarımız maillerini kontrol edebiliyor. Özellikle bu pandemi döneminde uzaktan eğitim alınması gereken dönemde şebekenin kurulması önemini iki kat arttırdı ve öğrencilerimizin eğitimi aksamamış oldu.

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - ZONGULDAK

Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü
Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü
Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü
Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü
Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü
Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Jason Statham Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:57:31. #1.14#
title