Kışla Barajı Su Tutmaya Başladı

BARTIN (AA) – Bartın'da yapımı tamamlanan Kışla Barajı'nın su tutmaya başladığı bildirildi.



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız beldesindeki barajda incelemede bulundu.



Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014'de temeli Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla atılan Kışla Barajının, 3 yıl gibi kısa sürede tamamlandığını söyledi.



34 milyon liraya malolan barajın 14,87 milyon metreküp suyu depolama kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:



"Hasankadı'dan gelerek Kozcağız Çayı'na soldan katılan Güney Deresi üzerinde temelden 55 metre yükseklikte inşa edilen Kışla Barajı, Bartın için önemli bir projedir. Baraj, Bartın şehir merkezi ile Kozcağız beldesini sel taşkınlarından koruyacaktır. Bartın'da her alanda olduğu gibi DSİ yatırımlarında da çok büyük eserler ortaya koymanın onurunu yaşıyoruz. Bu eserlerin Bartın'a kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na, teşekkür ediyorum."