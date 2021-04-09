Kışla bahçesi yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kışla bahçesi yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kışla bahçesi yenileniyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan 2 bin 100 metrekare alana sahip Kışla Bahçesi yeniliyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan 2 bin 100 metrekare alana sahip Kışla Bahçesi yeniliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki park ve bahçelerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Kışla Bahçesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından toplamda 2 bin 100 metrekare alana sahip Kışla Bahçesi'nde aydınlatma, sıhhi tesisat, bitkilendirme, yeşil alan ve sert zemin çalışmaları yapılıyor. Ayrıca yapılacak olan peyzaj ve kent mobilyaları uygulamaları parkın yeni görünümüne katkı sağlayacak. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin uğrak noktalarından biri olan Kışla Bahçesi'nin baştan aşağı modern bir görünüme sahip olması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kışla bahçesi yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Esra Erol Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Diego Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kışla bahçesi yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:15:46. #1.15#
title