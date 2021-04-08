"Kışkırttığım için bana vurdu"
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"Kışkırttığım için bana vurdu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Kışkırttığım için bana vurdu'

"Kardeşimizden boşan" diyerek eniştelerini acımasızca darp etmişti.

"Kardeşimizden boşan" diyerek eniştelerini acımasızca darp etmişti. Kardeşler tutuklandı. Aile canlı yayında birbirine girdi.

Tutuklanan kardeşlerden M.U. eşi E.U., anne F.U. ve kızları E.A. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlandı.

"Kışkırttığım için bana vurdu"

E.U., enişteye uygulanan şiddet olayının perde arkasını anlattı. Eniştenin sabıkalı olduğunu söyleyen U., önceden yaralama olayında tutuklandığını belirtti. Anne F. U. ise kızının damadı tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını, son tartışma esnasında da darp edildiğini anlattı. Açıklamaların ardından yayına bağlanan E.A. ise ailesiyle arasının iyi olmadığını belirtti. Sonra da yapıcı olmadığını söylediği ailesini suçladı. Eşiyle son tartışmalarında yaşanan şiddet için ise "kışkırttığım için bana vurdu" ifadesini kullandı. A.'nın şiddet gördüğü eşini savunması üzerine anne, kızının baskı altında olduğunu söyleyerek, damatları tarafından tehdit edildiklerini anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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