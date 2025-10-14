Kıskanmak 5. bölüm CANLI izleme linki var mı?

Nahid Sırrı Örik'in aynı isimli klasik eserinden uyarlanan yapımın senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Entrika, ihtiras ve güç savaşlarıyla örülü hikayesiyle dikkat çeken "Kıskanmak", izleyicileri sürükleyici bir dünyanın içine çekmeyi hedefliyor. Peki, dizinin 5. bölümü canlı izlenebiliyor mu?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisi, birbirinden güçlü oyuncuları aynı projede buluşturuyor. Dizinin başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi başarılı isimler yer alıyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, Paşazade ailesinin gösterişli yaşamının gölgesinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal), geçmişinin izleriyle yüzleşme sürecini ve kendi kimliğini yeniden inşa etme mücadelesini anlatıyor. Sevgisizlik içinde geçen bir çocukluğun, güçlü bir kadına dönüşme hikayesine odaklanan "Kıskanmak", karakter derinliği ve psikolojik anlatımıyla öne çıkıyor. Yapım, duygusal çatışmalar ve aile içi hesaplaşmalarla sezonun dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday.

KISKANMAK DİZİSİ KARAKTERLERİ

Yapım, izleyiciyi Seniha'nın geçmişinde açılan yaraların şekillendirdiği karmaşık iç dünyasına taşıyor. Seniha'nın annesi Mediha (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit (Mehmet Günsür) ile kurduğu problemli ilişkiler, karakterin ruhsal çatışmasının temelini oluşturuyor. Tanıtımlarda dikkat çeken detaylara göre, Seniha'nın içindeki intikam arzusu, Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden planlı bir şekilde şekilleniyor.

KISKANMAK 5. BÖLÜM CANLI İZLE

"Kıskanmak" dizisinin yeni bölümleri, yayın saati olan 20.00'de NOW ekranlarında canlı olarak izlenebiliyor. İzleyiciler, diziyi aynı zamanda NOW'un dijital platformu üzerinden de takip edebiliyor.

KISKANMAK 5. BÖLÜM ÖZETİ

Beşinci bölümde Seniha, Nalan ve Nüzhet'in ilişkisini öğrenmesiyle birlikte herkesten hesap sormaya kararlıdır. İlk hedefi Nalan olur ve bu uğurda ağabeyi Halit'i kendi planlarına alet eder. Diğer yandan, kulüp önünde ağlayan Mükerrem'i gördüğünde içini kaplayan şüphelerin peşine düşer. Gerçeği öğrendiğinde ise, Nüzhet ve Mükerrem'in geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu gerçekle birlikte Seniha'nın acısı ve öfkesi yön değiştirir; intikamın hedefi artık çok daha farklıdır. Ancak tüm gözler üzerinde olan Nüzhet'in de gizlediği yeni hamleleri vardır.