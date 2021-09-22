Kıskandığı sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan kadına tahliye - Haberler
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Kıskandığı sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan kadına tahliye

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Kıskandığı sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan kadına tahliye

Bolu'da bir kadından gelen mesajları gördükten sonra meyve bıçağıyla sevgilisini 2 yerinden bıçaklayarak tutuklanan Satiye Ş., "Kıskandım, aşırı alkollüydüm. İstemeden onu bıçakladım" dedi.

BOLU (İHA) - Bolu'da bir kadından gelen mesajları gördükten sonra meyve bıçağıyla sevgilisini 2 yerinden bıçaklayarak tutuklanan Satiye Ş., "Kıskandım, aşırı alkollüydüm. İstemeden onu bıçakladım" dedi. Sevgilisinin şikayetçi olmadığı Satiye Ş. ilk mahkemesinde tahliye edildi.

Olay, 15 Haziran'da Kuruçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satiye Ş. ile Sedat K. birlikte alkol aldıkları sırada Sedat K.'nin cep telefonuna başka bir kadından mesaj geldi. Sevgilisinin telefonunda mesajları gören Satiye Ş. ile Sedat K. arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Satiye Ş., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Sedat K.'yi 2 yerinden bıçakladı. Sevgilisinin kanlar içinde kaldığını gören kadın, 112'yi arayarak "Sevgilimi bıçakladım. Acil ambulans istiyorum" diyerek yardım istedi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sedat K., hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Satiye Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"MESAJ GELİNCE ÇOK KISKANDIM"

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Satiye Ş. hakim karşısına çıktı. Duruşmada ifadesi alınan Satiye Ş., Sedat K. ile 2 yıldır birlikte olduklarını belirterek, "Olay günü aşırı derecede alkol almıştık. Bu sırada Sedat'ın cep telefonuna bir kadından mesaj gelince çok sinirlendim ve kıskandım. Aramızda kavga çıktı. Benim kollarımı sıkıp itince yere düştüm ve mutfaktaki meyve bıçağını alarak onu iki yerinden yaraladım. Kendisini çok seviyorum. Kıskandım, aşırı alkollüydüm. İstemeden onu bıçakladım. Bunları bilinçli yapmadım. Alkolün etkisiyle oldu. Yaptığımdan çok pişmanım. Onu bu şekilde yaralamak istemezdim" şeklinde konuştu.

"MESAJLARI GÖRÜNCE ÇILDIRDI"

Sedat K. ise, Satiye Ş.'den şikayetçi olmadığını belirterek, "Olay günü beraber aşırı alkol aldık. Bir bayandan cep telefonuma mesaj gelince kıskandı ve benimle kavgaya tutuştu. Benim ona ihtiyacım var. Mesajları görünce çıldırdı. Yaralıyken bana ilk müdahaleyi o yaptı. Kendisinden şikayetçi değilim. İlk eşimden olan 2 çocuğuma o bakıyordu. Şimdi cezaevinde olduğu için zor durumdayım. Tahliye edilmesini ve evine geri dönmesini çok istiyorum. Beni yaraladı ama ilk müdahaleyi de o yaptı. Ambulansı da o arayıp çağırdı" dedi.

Mahkeme heyeti, Satiye Ş. hakkında kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

(Faruk Çidem/İHA)

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Haber: Kıskandığı sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan kadına tahliye - Haberler
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