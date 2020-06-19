Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı (2)
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Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı (2)

'ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞTİM'Bursa'da, kız arkadaşı Feride S.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada, pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra otomobilden atan A.G. (41), polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı (2)
19.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:53

'ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞTİM'

Bursa'da, kız arkadaşı Feride S.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada, pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra otomobilden atan A.G. (41), polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. A.G.'nin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşımı konuşmak için çağırdım. Ona şaka yapmak istedim. Aracımda bulunan pompalı tüfeği ona doğrulttum. Nasıl olduğunu anlamadım ama tüfek bir anda ateş aldı, kız arkadaşım vuruldu. Ben de korkup, kaçtım. Bilerek yapmadım, üzgünüm" dedi.A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Derya EVREN/BURSA,


Kaynak: DHA

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