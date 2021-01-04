Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı (2)

04.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:19
Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBESTAntalya'nın Manavgat ilçesinde kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada önce eşini, ardından annelerini yarı baygın halde gören iki çocuğunu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak, Manavgat Adliyesi'ne getirilen E.T.'nin işlemleri tamamlandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada önce eşini, ardından annelerini yarı baygın halde gören iki çocuğunu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak, Manavgat Adliyesi'ne getirilen E.T.'nin işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan E.T., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimi tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. E.T., Sorgun Mahallesi'ndeki evine gidip, otomobilini alarak, çalıştığı Antalya'ya gitti. 

KADINI KARDEŞLERİ KONYA'YA GÖTÜRDÜH.T.'nin Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilerek, çocuklarıyla birlikte kardeşlerinin yaşadığı Konya'ya gittiği belirtildi.

Öte yandan komşuları, E.T. ve H.T. çiftinin zaman zaman şiddetli şekilde tartıştığını iddia etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Mesut Bakkal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:19:48. #1.14#
title