'Kıskançlık' tartışmasında bıçakladığı eşi, hastanede kurtarılamadı
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'Kıskançlık' tartışmasında bıçakladığı eşi, hastanede kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'de Ferhat F. (26), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, ağır yaraladı.

16.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:56
'Kıskançlık' tartışmasında bıçakladığı eşi, hastanede kurtarılamadı

'de Ferhat F. (26), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hafize F., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Ferhat F. ise ekiplerince gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize F., iddiaya göre, kıskandığı eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayarak, ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Ferhat F. ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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