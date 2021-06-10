KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KARISINI İKİ BACAĞINDAN VURDU
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KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KARISINI İKİ BACAĞINDAN VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Mehmet Doymuş (28), kıskançlık yüzünden tartıştığı karısı Seycan Doymuş'u (25) iki bacağından tabancayla vurdu.

ANTALYA'da Mehmet Doymuş (28), kıskançlık yüzünden tartıştığı karısı Seycan Doymuş'u (25) iki bacağından tabancayla vurdu.

Seycan Doymuş ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan Mehmet Doymuş'u yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mehmet Doymuş ile eşi Seycan Doymuş arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda Mehmet Doymuş, tabancayla ateş ederek Seycan Doymuş'u iki bacağından yaraladı. Mehmet Doymuş olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı ile gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Seycan Doymuş'u Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, Mehmet Doymuş'un yakalanması için çalışma başlattı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KARISINI İKİ BACAĞINDAN VURDU
KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KARISINI İKİ BACAĞINDAN VURDU
KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KARISINI İKİ BACAĞINDAN VURDU
KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KARISINI İKİ BACAĞINDAN VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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