Kıskançlık nedeniyle boşanma aşamasındaki karısını vurdu

Bursa'da Hayrettin M., kıskançlık nedeniyle boşanma aşamasındaki eşi Semra M.'yi tabancayla omzundan vurdu.

Bursa'da Hayrettin M., kıskançlık nedeniyle boşanma aşamasındaki eşi Semra M.'yi tabancayla omzundan vurdu. Hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Hayrettin M., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir sitenin girişinde meydana geldi. Hayrettin M. ile boşanma aşamasında olan Semra M., bir süredir Bursa'da yaşayan ve evli olan kızının evinde kalmaya başladı. Semra M., kızı ve damadıyla siteye girdikleri sırada sokakta bekleyen Hayrettin M.'yi gördü. Hayrettin M., aracından inerek ruhsatsız tabancayla Semra M.'ye bir el ateş etti. Omuzuna isabet eden kurşunla Semra M., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Semra M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Hayrettin M.'nin ilk ifadesinde eşiyle boşanmak üzere olduklarını, kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı