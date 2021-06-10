Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu

Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir kişi, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ayaklarından vurarak yaraladı.

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir kişi, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ayaklarından vurarak yaraladı. Yaralı kadın 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaçan eşini yakalama çalışması devam ediyor.

Olay, Kepez İlçesi Hüsnükarakaş Mahallesi 3560 sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde eşi Seycan D.(25) ile birlikte vakit geçiren Mehmet D.(28), bir süre sonra eşi ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çift kavga etti. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Mehmet D., yanına bulunan tabanca ile eşinin ayaklarına 2 el ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 acul çağrı merkezine bildirdi. Genç kadın ise ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralı kadın 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet D., polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen delil çalışması yapan ekipler, şahsın eşkalini belirledikten sonra yakalamak için araştırma başlattı. Konu ile ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu
Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu
Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı
Kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti
3 çocuk annesi kadına, eski eşten akılalmaz tehdit: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim
3 çocuk annesi kadına, eski eşten akılalmaz tehdit: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 16:26:29. #1.14#

title