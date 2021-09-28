Kıskançlık krizine giren Şevval Şahin'in meslektaşı Kayra Türkoviç'e tokat attığı iddia edildi - Haberler Magazin
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Kıskançlık krizine giren Şevval Şahin'in meslektaşı Kayra Türkoviç'e tokat attığı iddia edildi

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Kıskançlık krizine giren Şevval Şahin'in meslektaşı Kayra Türkoviç'e tokat attığı iddia edildi

Miss Turkey 2018 birinci Şevval Şahin'in, erkek arkadaşıyla mesajlaştığını öğrendiği Miss Turkey 2021 finalisti Kayra Türkoviç'e defilede saldırdığı ve tokat attığı iddia edildi.

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasından birincilikle çıkan Şevval Şahin'in karıştığı şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Yiğit Marcus Aral'la ayrıldıktan sonra bir mekanda Kerem Kamışlı ile yemek yiyen ve Aral'ın Kamışlı'yı denize atması sonrasında adı skandala karışan Şahin yine bir şiddet olayıyla gündemde.

DEFİLEDE TOKATLADIĞI İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Kerem Kamışlı'nın yönlendirdiği kişilerin Yiğit Marcus Aral'ı dövdüğü haberler inin ardından bu kez de Şahin'in sevgilisi Marcus Aral'la mesajlaştığını duyduğu Kayra Türkoviç'i defilede tokatladığı iddia edildi. Türkoviç, bu sene düzenlenen Miss Turkey 2021 yarışmasında finale kadar çıkmış ancak birinci olamamıştı.

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Haber: Kıskançlık krizine giren Şevval Şahin'in meslektaşı Kayra Türkoviç'e tokat attığı iddia edildi - Haberler Magazin
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