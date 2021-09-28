Kıskançlık krizine giren Şevval Şahin'in meslektaşı Kayra Türkoviç'e tokat attığı iddia edildi

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasından birincilikle çıkan Şevval Şahin'in karıştığı şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Yiğit Marcus Aral'la ayrıldıktan sonra bir mekanda Kerem Kamışlı ile yemek yiyen ve Aral'ın Kamışlı'yı denize atması sonrasında adı skandala karışan Şahin yine bir şiddet olayıyla gündemde.

DEFİLEDE TOKATLADIĞI İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Kerem Kamışlı'nın yönlendirdiği kişilerin Yiğit Marcus Aral'ı dövdüğü haberler inin ardından bu kez de Şahin'in sevgilisi Marcus Aral'la mesajlaştığını duyduğu Kayra Türkoviç'i defilede tokatladığı iddia edildi. Türkoviç, bu sene düzenlenen Miss Turkey 2021 yarışmasında finale kadar çıkmış ancak birinci olamamıştı.

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