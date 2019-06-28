Kıskançlık cinayetinde şüpheliye mübebbet

Kırşehir'de, geçtiğimiz Ocak ayında kendisini aldattığından şüphelendiği karısını öldüren Afgan uyruklu sanık müebbet hapis cezası aldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Afganistan uyruklu S.M., (32) ve avukatı katıldı. Savunması alınan S.M., eşiyle Afganistan'da yaşarken ülkelerinden kaçarak, Kırşehir'e geldiklerini söyledi.

Afganistan'da ve daha sonra Kırşehir'de eşinin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelendiğini ve telefonunu incelediğini belirten S.M., "Bana sürekli Afganistan'daki teyzesinin kızıyla konuştuğunu söylüyordu. Ama başka erkeklerle mesajlaştığını gördüm. Olay günü bu nedenle tartıştık."diyerek kastının olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, sanık S.M.,'ye, "eşe karşı öldürme suçundan" müebbet hapis cezası verdi. Kırşehir'in merkez Yenice Mahallesi'nde apartman dairesine giden polis ekipleri, Afganistan uyruklu P. M.,'yi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuş, kadının eşi daha sonra cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA