Kıskanç Kadın, "Kocamda Gözü Vardı" Deyip Sokak Ortasında Akrabasını Öldürdü
Trabzon'da sokak ortasında tartıştığı akrabasını bıçaklayan kadın, polise verdiği ifadede, "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi." dedi.
Trabzon'da sokak ortasında tartıştığı akrabası Emine T. tarafından koltuk altından ve bacağından bıçaklanan Gülsün Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve yaklaşık 300 metre mesafedeki çarşıda bayılınca yakalanan Emine T.'nin ilk ifadesinde "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi" dediği öne sürüldü.
TARTIŞTIĞI AKRABASINI KOLTUK ALTINDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Trabzon'da eşini, akrabası Gülsün Taşkın'dan (41) kıskanan Emine T. (43) sabah saat 08.00'da genç kadının sahibi olduğu Çarşı Mahallesi'ndeki güzellik merkezinin önüne giderek, beklemeye başladı. Enis Yıldırım'ın haberine göre, bir süre sonra işyerini açmaya gelen Gülsün Taşkın ile Emine T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine çantasından bıçağını çıkaran Emine T., Gülsün Taşkın'ı koltuk altından ve bacağından bıçaklayarak kaçtı.
YARALI KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kanlar içerisinde kalan Gülsün Taşkın'ın çığlıklarına koşan çevredekiler, sağlık ekibinden yardım istedi. Kadın, ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu sırada olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede bulunan karakol ekibi, görgü tanıklarından aldığı ilk bilginin ardından kaçan kadını takibe aldı.
"KOCAMDA GÖZÜ VARDI, OLANLARDAN PİŞMANIM"
Gülsün Taşkın'ı bıçakladıktan sonra kaçan Emine T. olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından gözaltına alınan Emine T.'nin ilk sorgusunda "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım" dediği öğrenildi.
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ablamla yattım eniştemle uyandım gibi olmuş bu ülkede çok acayip şeyler oluyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ortalık mal dolu kocasıda kurtulmuş oldu bu kadından.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İŞTE HEP BUNLAR DİNSİZ İMAN EKSİGİNDEN OLUYOR :))Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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bilip bilmeden konusmayin.. bu olayda tek suclu operator ve calistigi sirkettir bu olayin pesini birakmayacagiz ben olen cocugun kuzeniyim bu kotu yorum yapanlarin hepsi operator ve tanidiklaridir hatali onlardir cunku yol bitti halde o is makinasi gunlerce orada kaldi ve o is makinasinin ustunde anahtar vardi o anahtarin orada ne isi vardi tek suclu operatordur mahkemede gorusuruz..............Cevap Yaz 4 Yayından KaldırSANDAKİKA YORUMLARİ: Ilker kivilcim Sen baska sayfaya yorum yazmissin haberi iyi oku ondan sonra yorum yazYayından Kaldır