Kişiye özel ürünlerle tıraş ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kişiye özel ürünlerle tıraş ediyor

Kişiye özel ürünlerle tıraş ediyor
11.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:59

Kişiye özel ürünlerle tıraş ediyor Dükkanında dolapta her müşterisine ait kişisel ürünler dikkat çekiyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün itibarıyla yeniden hizmete başladı.

Kişiye özel ürünlerle tıraş ediyor

Dükkanında dolapta her müşterisine ait kişisel ürünler dikkat çekiyor

KARABÜK - Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün itibarıyla yeniden hizmete başladı.

Yeni önemlerle kapılarını açan berberin bazıları ise müşterilerine kişisel ürünleri ile hizmet veriyor. Karabük'te 60 müşterisine kendi kişisel malzemesi ile hizmet veren berber Fikret Koycu, yaşanan virüsten dolayı bu uygulamada artış beklediğini söyledi.

Dükkanının duvarında oluşturduğu dolapta 60 müşterisinin her birinin kişisel malzemeleri bulunduğunu da kaydeden Koycu, " Her müşterimizin ismi malzemelerinin üstünde yer alıyor. Bu uygulamamız bizde uzun süredir mevcuttu. Havlusundan, tarak ve usturasına kadar her malzeme müşterilerimizin kişisel malzemeleri. Yaşanan virüsten dolayı da bu uygulamanın daha da artacağını bekliyoruz. Bunun yanında diğer müşterilerimize tek kullanımlık malzemelerle hizmet veriyoruz. İlk gün dolayısıyla yoğun bir talep var." dedi.

Tüm dezenfekte uygulamalarını yaptıktan sonra müşterisini dükkana alan berber Nedim Varlık ise, Korona virüs önlemleri altında tek kullanımlık malzemelerden dolayı ücretlerde bir miktar artış olduğunu söyledi. Varlık, " Randevu ile müşteri almaya başladık. Bizlerde tulumumuzu giyerek dezenfekte yaparak müşterileri alıyoruz. İnşallah bu işler kısa sürede biter ve tamamen normalleşiriz. Daha önce saç tıraşı 25 TL idi şimdi ise 30 TL, Saç sakal olursa 50 TL. Şuan için sakal traşı yapmıyoruz ama serbest olduğunda onunda fiyatında yükselmiş oluyor" dedi.

Kişiye özel ürünlerle tıraş ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Haber
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı Haber
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti Haber
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Arda Turan Tamer Tuna Lionel Messi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Kişiye özel ürünlerle tıraş ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:08:17. #1.14#
title