Kişiye Özel Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı 09-04-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından 08. 04. 2021 tarihinde "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla "Kişiye Özel Sağlıklı Beslenme Nasıl Olmalı? " konulu online konferans düzenlendi. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in eşi Sayın Selda ŞAHİN'in katılımları ile gerçekleştirilen konferansta, Moderatörlüğü Okul Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Tülin YILDIZ yaptı. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Fatma Esra GÜNEŞ'in konuşmacı olarak katılım sağladığı etkinliğimizde "Beslenme ve yaşam kalitesi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, kişiye özel sağlıklı beslenme nasıl olmalı ve covid sürecinde beslenme" konularına yer verildi. Konferansa iç ve dış paydaşlarımız yoğun katılım sağladı.

Katkılarından ve desteklerinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in eşi Sayın Selda ŞAHİN'e, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Fatma Esra GÜNEŞ'e ve katılımlarından dolayı tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

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