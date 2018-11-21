Kişiye Özel Estetik Dolgular İle Sağlıklı Gülüşler!

Diş hekimliğindeki teknolojik gelişmeler bize; kişiye özel diş tasarımları, gülüş dizaynları, kişiye özel yapılmış dolgu restorasyonları gibi olanaklar sunmaktadır. Artık dişlerimizde çürük veya farklı bir nedenle oluşmuş madde kayıpları için ise, klasik dolgular yerine kişiye özel diyebileceğimiz inlay ve onlay adı verilen dolgular çözüm olarak kolaylık sağlamaktadır.

İNLAY VE ONLAY DOLGULARLA SAĞLIKLI ÇÖZÜM!

Hastalıklı çürük diş dokusu çıkartıldıktan sonra oluşan boşluğun bu yöntemle doldurulmasına inlay, tüberkül adı verilen çıkıntıların da harabiyete uğrayıp, ortadan kalktığı durumlarda kaybedilen diş yapısını tekrar oluşturularak yapılan dolgu yöntemine ise onlay adı verilir. Diş hekiminin en çok dikkat ettiği konulardan biri de çürük harabiyetinin ortadan kaldırılması sırasında kalan sağlam diş dokularının mümkün olduğunca korunmasıdır. Ancak bazı şartlarda bu amaca ulaşmak olanaksız olabilir. Yine de inlay ve onlay dolgular hastalıklı bir dişin restorasyonuna ve korunmasına çok önemli katkı sağlayan uygulamalardır. Tamamen kişiye özel ve o dişten ölçü alınarak yapılan inlay ve onlay dolgular için günümüzde en çok kompozit ve porselen gibi materyaller tercih edilmektedir. İnlay ve onlay dolgular klasik dolgu yöntemleri ile restore edilemeyen, ancak kuron (kaplama) restorasyonunun da tercih edilmediği dişlerde iyi bir çözüm olarak kullanılmaktadır.

KLASİK DOLGULARA GÖRE DAHA UZUN ÖMÜRLÜLER

Diş harabiyetinin fazla olduğu durumlarda, yapılan klasik dolguların komşu dişler ile temasını tam olarak sağlanması çok zor, çoğu zaman da olanaksızdır. Böyle bir dolguyla yiyeceklerin iki diş arasına sıkışması, hastalar için rahatsız edici bir his vermesi yanında, sosyal hayatını da olumsuz etkileyerek yaşam konforunu azaltan bir durum yaratır. İnlay ve onlay dolgular laboratuvarda üretildikleri için bu sorun ortadan kalkmaktadır. Bunun nedeni, klasik dolgu yöntemleri ağız içinde sınırlı şekillendirmeleri yapma imkanı sunmakta iken, inley ve onlay dolgularda ise olması gereken şekil üzerinde çalışılıp uğraşılarak laboratuvar şartlarında hazırlanmasıdır. Bundan sonra dolgunun diş hekimi tarafından hasta ağzında yapıştırması gerçekleşir. Derin dolgularda, klasik dolguların dişe tutunamaması ve düşmesi inlay ve onlay dolgularla birlikte çok daha geliştirilmiş durumdadır. Özel bir yapıştırıcı ile diş ile bütünleşen inlay ve onlay dolgular adeta bir anahtar-kilit ilişkisine sahip olarak dişe adapte edilir. Klasik dolgulara göre çok daha uzun ömürlü, ağız içindeki uyumu daha yüksek restorasyonlardır.

İnlay ve onlay dolgular sonuç olarak;

Kanal tedavisi görmüş, ileri derecede madde kaybına uğramış çürük dişlerde, yani madde kaybı fazla olan, diş dokusu az kalmış dişlerde,

Komşu dişlerle temasın sağlanamadığı dişlerde,

Estetik açıdan kötü görünen büyük hacimli dolgularda,

Çiğneme basıncının çok kuvvetli geldiği bölgelerde

hastalara sağlıklı bir çözüm sunmaktadır.