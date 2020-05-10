Kısıtlı saatlerde izni olan İspanyollar yürüyüş için sokakları doldurdu

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artarak toplamda 26 bin 621'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artarak toplamda 26 bin 621'e çıktı. Öte yandan, olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıtlı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni nedeniyle başkent Madrid'de insanlar, spor ve yürüyüş yapmak için sokaklara çıktı.

Kaynak: AA