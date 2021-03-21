Kısıtlı saatler yoğunluğa neden oluyor

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Ar-Ge Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, kısıtlı saatlerde kafe ve restoranlarda yoğunluğun yaşandığına dikkat çekerek, saatlerde değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle hafta içi mesai saatinin 17.00'de bitmesinin ardından vatandaşların geriye kalan 2 saatlik süreçte kendilerini işletmelere atmasının yoğunluğa neden olduğuna dikkat çeken Ayberk Kırçın, yaşanan sıkıntılar ve çözümleri hakkında şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde 1 yılı devirdiğimiz şu günlerde. Son açıklanan kararla beraber çok yüksek riskli iller dışında restoranlar ve kafeler 07.00-19.00 faaliyet göstermeye başladı. Esnafımız adına buna da şükür diyebileceğimiz şu günlerde bu düzenlemenin ne kadar faydalı olduğu tartışılır bir hal aldı. Baktığımızda vatandaşlarımızın büyük bir kısmı hafta içi mesai saati bitimi olan 17.00 a kadar işyerlerinde vakit geçiriyor. Sonrasında ki kalan 2 saatlik süre esnaf için ne kadar faydalı? Vatandaşlarımız o 2 saatlik süreçte bir yığılma ve yoğunluk oluşturuyor. İnsanlar bu zamanı değerlendirebilmek için mesai sonrası kendilerini hemen bir yerlere atıyor. Buda mekanlarda haddinden fazla insan yoğunluğu oluşmasına neden oluyor. Aslında kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz. Amacımız insanların sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde özgürce kafe ve restoranlarda vakit geçirebilmesini sağlamak olması gerekirken virüsün daha hızlı yayılmasına sebebiyet vermiş olmayalım. Daha esnek bir saat dilimi bu yoğunluğu biraz olsun rahatlatabilir mi? Geniş vakit diliminde yoğunluğu hafifletmiş bir şekilde işleyiş devam etmiş olsa hem virüs yayılma hızı düşmüş olur hem de esnafımız biraz daha fazla hizmet vermiş olacaktır. İleriki günlerde böyle bir çalışma beklemekteyiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı