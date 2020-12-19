Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı
19.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:58
Yalova'da yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Yalova'da yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sokak hayvanları keyifli dakikalar geçirdi. Yalova'nın en işlek cadde ve sokakları sakin olunca sokaklar hayvanlara kaldı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı