Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı
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Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı

19.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:58

Yalova'da yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Yalova'da yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sokak hayvanları keyifli dakikalar geçirdi. Yalova'nın en işlek cadde ve sokakları sakin olunca sokaklar hayvanlara kaldı. - YALOVA

Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı
Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı
Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı
Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı
Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı
Yalova'da sokaklar hayvanlara kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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